CEA Equatorial realiza manutenções na rede elétrica entre os dias 7 e 14 de novembro

Ações dão continuidade aos serviços de melhoria da rede elétrica em Mazagão, Santana e Tartarugalzinho.

A CEA Equatorial realizará, entre os dias 7 e 14 de novembro, serviços programados de manutenção e melhorias na redeelétrica, por isso, para execução dos serviços, serão realizados desligamentos programados em trechos de vias dos municípios de Mazagão, Santana e Tartarugalzinho.

As atividades integram a frente Energia que Avança, iniciativa voltada ao fortalecimento da rede elétrica no Amapá. Oobjetivo é ampliar a confiabilidade do sistema, aumentar a segurança operacional e proporcionar mais qualidade e continuidade no fornecimento de energia para a população.

Os desligamentos são necessários para que as equipes possam executar os serviços com segurança, tanto para os colaboradores quanto para a população. A distribuidora reforça queas intervenções são planejadas previamente para minimizar os impactos aos consumidores.



Para conferir semanalmente a programação completa de desligamentos em todos os municípios do Amapá, basta acessar a aba Desligamentos Programadosno site da distribuidora.



Orientações de segurança

Durante a execução dos serviços, é recomendado que os moradores não realizem qualquer tipo de intervenção na rede elétrica,pois o fornecimento pode ser restabelecido antes do horário previsto. Também é indicado desligar o interruptor geral do imóvel para evitar possíveis danos aos equipamentos eletrônicos.



Sobre atendimento no período das melhorias em rede, gerente de relacionamento do Grupo Equatorial, Jorgemiro Borges, reforça a utilização dos canais de atendimento disponibilizados pela distribuidora.

“É importante que nossos clientes saibam que podem contar com os canais de atendimento da distribuidora sempre que precisarem. A Central de Atendimento funciona 24 horas, e também disponibilizamos a Clara, nossa assistente virtual pelo WhatsApp, para facilitar o acesso a serviços e informações. Estamos à disposição para atender e orientar os consumidores”, destaca

Os consumidores também podem buscar atendimento, ou sanar dúvidas pelos canais oficiais da Equatorial, pelo site da distribuidoraou no telefone 0800 096 0196 e no WhatsApp com a Clara, no (96) 3082-2949.

Confira a programação:

Mazagão



Data: 7 de novembro

Horário: 10h às 16h

Locais: RuaCaetano da Silva, entre a Avenida Manuel Silva e a Avenida Prefeito João Basílio; Travessa Treze de Novembro; Avenida Doze de Novembro; Avenida Cinco de Novembro; Avenida Manuel Silva; Avenida Santa Rita; Avenida do Caega e Passagem do Caega.

Data: 13 denovembro

Horário: 10h30às 16h30

Locais: RuaCaetano da Silva; Rua Hildemar Maia, entre a Avenida Francisco de Mattos e a Travessa Antônio Carpina; Avenida Intendente Alfredo, entre a Rua Hildemar Maia e a Rua Caetano da Silva.

Data: 14 denovembro

Horário: 10h30às 16h30

Locais: RuaCaetano da Silva; Rua Veiga Cabral e Avenida Tiago Ayres.

Santana

Bairro Nova Brasília



Data: 11 de novembro

Horário: 10hàs 16h

Locais: RuaJosé Bruno de Oliveira, entre a Avenida Stélio de Oliveira e a Travessa Apolônio Gomes; Avenida Walter Lopes da Cruz e Travessa Del Monteiro, entre a Rua José Bruno e a Rua Adalvaro Cavalcante.

Tartarugalzinho

Data: 11 denovembro

Horário: 13hàs 17h

Locais: Estradado Cedro.

Assessoria de imprensa do Grupo Equatorial

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