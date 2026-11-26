Contrato com a Saúde Link tem vigência até setembro de 2027. Programa contabiliza mais de 17 mil cirurgias e 43 mil consultas desde dezembro de 2024.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou, nesta quinta-feira (26), a continuidade do Programa Zera Fila no Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (HCAL), em Macapá, com a manutenção dos serviços prestados pela empresa Saúde Link.

A decisão foi reafirmada durante diálogo com o Ministério Público do Amapá (MP-AP) e prevê a continuidade dos atendimentos cirúrgicos e ambulatoriais destinados aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o Governo do Amapá, a manutenção do contrato já havia sido definida na esfera administrativa, independentemente de medidas judiciais. A gestão estadual informou ainda que eventuais decisões da Justiça serão respeitadas.

Mais de 17 mil cirurgias realizadas

Criado com o objetivo de reduzir o tempo de espera por cirurgias eletivas na rede estadual de saúde, o Programa Zera Fila contabiliza milhares de atendimentos no HCAL.

De acordo com os dados divulgados pela Sesa, entre dezembro de 2024 e outubro de 2026, foram realizados:

17.249 cirurgias;

43.240 consultas ambulatoriais.

As cirurgias eletivas são procedimentos programados previamente, realizados conforme avaliação médica e necessidade clínica dos pacientes.

Contrato tem vigência até setembro de 2027

O contrato com a Saúde Link foi assinado em agosto de 2026 e tem vigência até setembro de 2027.

Segundo a Sesa, a manutenção dos serviços tem como objetivo preservar a capacidade de atendimento do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima, evitar a interrupção da assistência cirúrgica e dar continuidade aos procedimentos destinados aos usuários do SUS.

As informações divulgadas pelo governo estadual não detalham as eventuais medidas judiciais relacionadas ao contrato.

Com informações da Agência de Notícias do Amapá.

Fotos: Gabriel Maciel/GEA.

Curtir isso: Curtir Carregando...