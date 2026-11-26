Fundador do Aldemar Lanches, comerciante construiu uma trajetória de cinco décadas em um dos espaços mais tradicionais da capital amapaense.

Morreu nesta quinta-feira (26) Aldemar Pessoa do Rego, fundador do tradicional Aldemar Lanches, no Mercado Central de Macapá. Durante 50 anos, o comerciante fez de seu estabelecimento uma referência da gastronomia popular da capital amapaense.

Sua trajetória profissional acompanhou as transformações da cidade e do próprio Mercado Central, onde estabeleceu laços de amizade com clientes e fez parte do cotidiano de diferentes gerações de macapaenses.

Cinco décadas de história

Seu Aldemar começou sua trajetória no comércio vendendo caldo de cana e pastel. Com o passar dos anos, ampliou a variedade de produtos e consolidou seu estabelecimento entre os mais conhecidos do Mercado Central.

A tradicional abacatada, as coxinhas, estão entre as especialidades que marcaram a história da lanchonete.

Por meio do trabalho e das receitas artesanais, Seu Aldemar ajudou a preservar os sabores da gastronomia local, tornando seu estabelecimento parte das lembranças de quem frequenta o tradicional espaço comercial.

Repercussão e homenagens

O falecimento do comerciante repercutiu nas redes sociais, onde moradores e autoridades manifestaram pesar e prestaram homenagens à sua trajetória.

Entre as manifestações está a do senador Randolfe Rodrigues, que lamentou a morte de Seu Aldemar em uma publicação nas redes sociais.

A partida do comerciante representa a perda de um personagem importante da história cotidiana de Macapá. Sua contribuição ultrapassa os limites da gastronomia e integra o patrimônio afetivo e cultural da cidade, construído também pelas histórias de trabalhadores que dedicaram suas vidas ao comércio popular.

Foto de capa: Reprodução redes sociais

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