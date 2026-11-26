Morre Aldemar Rego, referência em tradição no Mercado Central de Macapá
Fundador do Aldemar Lanches, comerciante construiu uma trajetória de cinco décadas em um dos espaços mais tradicionais da capital amapaense.
Morreu nesta quinta-feira (26) Aldemar Pessoa do Rego, fundador do tradicional Aldemar Lanches, no Mercado Central de Macapá. Durante 50 anos, o comerciante fez de seu estabelecimento uma referência da gastronomia popular da capital amapaense.
Sua trajetória profissional acompanhou as transformações da cidade e do próprio Mercado Central, onde estabeleceu laços de amizade com clientes e fez parte do cotidiano de diferentes gerações de macapaenses.
Cinco décadas de história
Seu Aldemar começou sua trajetória no comércio vendendo caldo de cana e pastel. Com o passar dos anos, ampliou a variedade de produtos e consolidou seu estabelecimento entre os mais conhecidos do Mercado Central.
A tradicional abacatada, as coxinhas, estão entre as especialidades que marcaram a história da lanchonete.
Por meio do trabalho e das receitas artesanais, Seu Aldemar ajudou a preservar os sabores da gastronomia local, tornando seu estabelecimento parte das lembranças de quem frequenta o tradicional espaço comercial.
Repercussão e homenagens
O falecimento do comerciante repercutiu nas redes sociais, onde moradores e autoridades manifestaram pesar e prestaram homenagens à sua trajetória.
Entre as manifestações está a do senador Randolfe Rodrigues, que lamentou a morte de Seu Aldemar em uma publicação nas redes sociais.
A partida do comerciante representa a perda de um personagem importante da história cotidiana de Macapá. Sua contribuição ultrapassa os limites da gastronomia e integra o patrimônio afetivo e cultural da cidade, construído também pelas histórias de trabalhadores que dedicaram suas vidas ao comércio popular.
Foto de capa: Reprodução redes sociais