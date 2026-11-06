sexta-feira, novembro 6, 2026
Últimos:

AmapáEsporte

É neste sábado! 1ª Corrida da Favela movimenta Macapá com esporte, integração e solidariedade

Livia Almeida

Prova de 5 quilômetros começa às 6h, com largada e chegada na Praça Samaúma; iniciativa também arrecada brinquedos para a ação de Natal da Cufa Amapá

Macapá vai começar o sábado (7) em movimento! A partir das 6h, a Praça Samaúma, em frente ao Ministério Público Estadual, no bairro Araxá, será o ponto de largada e chegada da 1ª Corrida da Favela. Promovida pela Central Única das Favelas (Cufa Amapá) e pelo Instituto Periférica Amazônia (Inperifa), a prova terá percurso de 5 quilômetros pela orla da capital e reunirá participantes a partir dos 14 anos, em uma manhã de incentivo ao esporte, saúde, integração e solidariedade.

Realizada em comemoração ao Mês da Favela, celebrado nacionalmente em 4 de novembro, a corrida chega com a proposta de estimular hábitos saudáveis, aproximar pessoas e mostrar que o esporte também é uma importante ferramenta de transformação social. A primeira edição disponibilizou 500 vagas e tem ainda um propósito especial: arrecadar brinquedos para a ação de Natal da Cufa Amapá, que será destinada a crianças das periferias de Macapá.

Priscylla Resque ao lado da apoiadora Eloana Aguiar

Para Priscylla Resque, coordenadora da Corrida da Favela, a expectativa é fazer do evento um momento de celebração, participação e valorização das comunidades.

“Queremos que seja uma manhã de muita alegria, energia e superação. A corrida é para todos que gostam de esporte, que querem cuidar da saúde ou simplesmente viver essa experiência. Mais do que competir, queremos reunir pessoas, incentivar a prática esportiva e mostrar que juntos podemos fazer a diferença na vida de muitas crianças”, destaca.

A programação também prevê premiação para os três primeiros colocados na classificação geral, nas categorias masculina e feminina, além de premiação por faixa etária. A organização reforça que a entrega dos kits está sendo realizada nesta sexta-feira (6), até as 16h, na Fox Eventos, localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 2478.

A 1ª Corrida da Favela conta com o apoio do Governo do Amapá, CTMAC, Vai Voando Samaúma, Contaz.az Contabilidade, Favela Seguros, Corrida de Rua Amapá, Bora Mais 1K, Vovó Iaia, Ottos e Café Rancheiro.

Serviço

Evento:1ª Corrida da Favela
Data: Sábado, 7 de novembro
Horário: 6h
Concentração, largada e chegada:Praça Samaúma, em frente ao Ministério Público Estadual, bairro Araxá, Macapá.
Percurso: 5 quilômetros pela orla de Macapá, com retorno à Praça Samaúma.
Faixa etária: 14 anos a 60+
Entrega dos kits: Sexta-feira (6), até as 16h.
Local de entrega: Fox Eventos – Avenida Presidente Vargas, nº 2478.

Mais informações: Instagram @cufaamapa.

Fotos: Mary Paes

Você pode gostar também

Tecnologias da Embrapa Amapá compartilhadas com professores de Moçambique

Livia Almeida

Revisão do Plano de Manejo da Reserva do Iratapuru entra na fase final

Livia Almeida

CEA Equatorial realiza manutenções na rede elétrica entre os dias 7 e 14 de novembro

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.