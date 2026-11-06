É neste sábado! 1ª Corrida da Favela movimenta Macapá com esporte, integração e solidariedade

Prova de 5 quilômetros começa às 6h, com largada e chegada na Praça Samaúma; iniciativa também arrecada brinquedos para a ação de Natal da Cufa Amapá

Macapá vai começar o sábado (7) em movimento! A partir das 6h, a Praça Samaúma, em frente ao Ministério Público Estadual, no bairro Araxá, será o ponto de largada e chegada da 1ª Corrida da Favela. Promovida pela Central Única das Favelas (Cufa Amapá) e pelo Instituto Periférica Amazônia (Inperifa), a prova terá percurso de 5 quilômetros pela orla da capital e reunirá participantes a partir dos 14 anos, em uma manhã de incentivo ao esporte, saúde, integração e solidariedade.

Realizada em comemoração ao Mês da Favela, celebrado nacionalmente em 4 de novembro, a corrida chega com a proposta de estimular hábitos saudáveis, aproximar pessoas e mostrar que o esporte também é uma importante ferramenta de transformação social. A primeira edição disponibilizou 500 vagas e tem ainda um propósito especial: arrecadar brinquedos para a ação de Natal da Cufa Amapá, que será destinada a crianças das periferias de Macapá.

Priscylla Resque ao lado da apoiadora Eloana Aguiar

Para Priscylla Resque, coordenadora da Corrida da Favela, a expectativa é fazer do evento um momento de celebração, participação e valorização das comunidades.

“Queremos que seja uma manhã de muita alegria, energia e superação. A corrida é para todos que gostam de esporte, que querem cuidar da saúde ou simplesmente viver essa experiência. Mais do que competir, queremos reunir pessoas, incentivar a prática esportiva e mostrar que juntos podemos fazer a diferença na vida de muitas crianças”, destaca.

A programação também prevê premiação para os três primeiros colocados na classificação geral, nas categorias masculina e feminina, além de premiação por faixa etária. A organização reforça que a entrega dos kits está sendo realizada nesta sexta-feira (6), até as 16h, na Fox Eventos, localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 2478.

A 1ª Corrida da Favela conta com o apoio do Governo do Amapá, CTMAC, Vai Voando Samaúma, Contaz.az Contabilidade, Favela Seguros, Corrida de Rua Amapá, Bora Mais 1K, Vovó Iaia, Ottos e Café Rancheiro.

Serviço

Evento:1ª Corrida da Favela

Data: Sábado, 7 de novembro

Horário: 6h

Concentração, largada e chegada:Praça Samaúma, em frente ao Ministério Público Estadual, bairro Araxá, Macapá.

Percurso: 5 quilômetros pela orla de Macapá, com retorno à Praça Samaúma.

Faixa etária: 14 anos a 60+

Entrega dos kits: Sexta-feira (6), até as 16h.

Local de entrega: Fox Eventos – Avenida Presidente Vargas, nº 2478.

Mais informações: Instagram @cufaamapa.

Fotos: Mary Paes

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