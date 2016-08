Show Falando de Amor, com Brenda Melo, para comemorar o Dia dos Namorados

Dia dos namorados antecipado será neste sábado, 11 de junho, no especial “Falando de Amor”, com a cantora Brenda Melo. O show, produzido a partir da interação com o público, que atendeu ao chamado nas redes sociais da cantora e ajudou a elencar 95% do repertório, terá as mais bonitas e apaixonantes canções de amor, de diversos artistas brasileiros.

Falando de Amor, título de uma composição de Tom Jobim, se propõe e expor a riqueza e paixão de grandes compositores do país, na voz de Brenda Melo e convidados de gerações distintas, como Nonato Leal, Tiago Costa, Ricardo Sampaio, Etiene Mazze e Luciana Nunes. Durante o show, as bailarinas do Sesc Araxá fazem coreografia no palco.

Brenda Melo é conhecida como uma cantora “amapalizada”, termo usado para expressar sua identificação com o Amapá e sua cultura. Tem cinco anos de carreira como intérprete, mas agrega ao seu nome o reconhecimento pelo trabalho. No currículo musical, festivais, shows, premiações, fã-clube e o CD Tática, lançado em 2014 que foi pré-selecionado para o Prêmio da Música Brasileira. Em 2015, através do Tática, participou do Projeto Sesc Amazônia das Artes, e levou a música regional para os dez estados na Amazônia Legal.

Data: 11 de junho

Local: Teatro das Bacabeiras

Hora: 20h

Ingresso: R$ 15,00 (antecipado), na Banca do Dorimar, e R$ 20,00 na bilheteria

Mais informações: 98119-2790/ 98136-3999

Mariléia Maciel

Assessoria de Imprensa

Fotos: Divulgação