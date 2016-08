TJAP instala Núcleo de Comunicação no 1º Grau com posse de servidor aprovado para o cargo de jornalista

Em ato realizado no gabinete da presidência do Tribunal de Justiça do Amapá, a Desembargadora Sueli Pini, deu posse ao jornalista Aloísio Miranda Menescal, para o cargo de Analista Judiciário – Especialidade Jornalismo.

Aloísio chega como um reforço à Assessoria de Comunicação do Judiciário, para cooperar na produção de matérias e divulgação das atividades realizadas no 1º grau de jurisdição. Atualmente cerca de 70% da produção institucional e gráfica já é relacionada ao primeiro grau.

“A Assessoria de Comunicação do TJAP tem priorizado a comunicação institucional das ações das Comarcas da capital e do interior. Com a instalação deste núcleo no Fórum de Macapá esse trabalho será intensificado, pois haverá um servidor permanente atuando em todas as Varas em busca das informações para matérias e consequente prestação de contas ao cidadão”, ressaltou a presidente do TJAP Sueli Pini durante a posse.

Durante a posse, Aloísio Miranda Menescal, que é natural de Fortaleza/CE, e foi aprovado em 2º lugar no concurso público, disse que se sente extremamente feliz e motivado em contribuir com a comunicação institucional do Judiciário amapaense.

“Estou aqui para aprender e compartilhar experiências. É a realização de um sonho ser aprovado em concurso público da Justiça do Amapá e com toda certeza não medirei esforços para trabalhar de forma coesa e harmônica com a equipe da ASCOM/TJAP”.

A diretora da Assessoria de Comunicação do TJAP, jornalista Bernadeth Farias, informou que atualmente a Justiça do Amapá dispõe de quatro programas semanais de rádio em frequências AM e FM. Pela Rádio Difusora de Macapá (630 AM) é transmitido o Programa “Nas Ondas do Judiciário: um rio de informações”. Na Rádio Universitária (96.9 FM), vai ao ar todas as terças, quartas e quintas, respectivamente, os programas “Justiça por Elas”, “Conciliando as Diferenças” e “Justiça em Casa”.

A Justiça do Amapá também se consolidou nas redes sociais com ferramentas interativas de contato com o público externo. Com informações diárias, as plataformas Twitter, Facebook, Instagram, Flyckr, Youtube, Whatsapp, Portal e Intranet levam conteúdos informativos para o cidadão amapaense e todos quantos as acessarem.

“O Judiciário cumpre o seu papel institucional de dar publicidade e total visibilidade às atividades do primeiro e segundo graus, contribuindo com a transparência da instituição, como cobertura dos julgamentos, das semanas estaduais de conciliação, programa pai presente, ações da vara da infância, de família, cíveis, programas cívico-sociais realizados em todas as comarcas, entre outras tantas atividades desenvolvidas pelo Judiciário”, finalizou Bernadeth.

-Assessoria de Comunicação Social