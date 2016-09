II Encontro do Memorial Amapá inicia nesta sexta-feira e encerra com grande Encontro Baile

No II ano de encontro do Memorial Amapá, os amapaenses e seus descendentes se preparam para o final de semana de programação que inicia nesta sexta-feira (09), na praça Veiga Cabral, e encerra com o Encontro Baile. O Memorial reúne estes amapaenses há dois anos, resgatados pela saudade de uma época, amizade e amor pelo Amapá. Desde a última semana eles estão desembarcando, até do exterior, para participar do reencontro.

Nascido da indignação pelo desrespeito com a história, e para preservar a memória de pioneiros, os integrantes do Memorial foram se reencontrando através das redes sociais e organizando um grupo cheio de saudades e muita história para contar. Hoje ele é formado por pessoas entre 40 e 80 anos, alguns aprenderam a usar as ferramentas tecnológicas para se unir. Houve manifestação contra a mudança do nome do Teatro das Bacabeiras, da escola de samba Cidade de Macapá, e mais recentemente o Memorial encabeçou a luta para que a Fortaleza não se tornasse palco de festa country.

Em 2015 a programação foi extensa, com momentos emocionantes, como o resgate do nome da praça Isaac Zagury, que contou com a presença da família do pioneiro, que veio do Rio de Janeiro para a homenagem, e a formação da Academia dos Notáveis. Neste ano, os eventos acontecem nesta sexta-feira (9) e sábado (10), com a presença garantida de pioneiros, filhos e netos.

Acompanhe a programação:

09/09 – sexta-feira

16h – Cerimônia de Entrega de 32 Comendas aos novos Acadêmicos Notáveis Edificadores do Amapá.

Local: Praça Veiga Cabral.

10/09 – sábado

8h – Missa Solene pelo II Encontro dos Memorialistas

Local: Igreja Matriz de São José

22h

II Encontro Baile do Memorial

Música: Banda Babilônia ( Mesas à venda na Banca do Dorimar, Sorveteria Santa Helena, Banca Rio’s Bear ao preço de 200,00 reais para 4 lugares)

Local: Sede Campestre da Domestilar na Rodovia JK

Mariléia Maciel – Assessoria de Imprensa