Sesc Amapá recebe segunda etapa do projeto Palco Giratório

Espetáculos de dança gratuitos em Macapá

Rafael Aleixo

O Sistema Fecomércio por meio do Sesc Amapá recebe, nos dias 24 e 25 de setembro, a segunda etapa do projeto Palco Giratório. Serão duas apresentações, uma do grupo amapaense Graham Companhia de Dança, e a outra dos artistas goianos, Rodrigo Cruz e Rodrigo Cunha.

O grupo Graham Companhia de Dança promove no dia 24, o espetáculo Divertssimant, que é inspirado na infância e remete seus espectadores as antigas brincadeiras como, por exemplo, o tempo da amarelinha, das bonecas de pano, do elástico e das brincadeiras de roda.

Já os artistas do estado de Goiás, Rodrigo Cruz e Rodrigo Cunha, apresentam o espetáculo Dúplice, no dia 25. Com os atores-bailarinos, a montagem faz um elo entre três representações artísticas bastante contemporâneas, dança, teatro e beat-box, formando um jogo cênico rítmico, teatral e sonoro. Em 55 minutos, a dupla de intérpretes expõe um diálogo corporal, propondo reflexões acerca do comportamento humano e condições sociais.

Com entrada franca, ambas as apresentações acontecem no Salão de Eventos da unidade Sesc Araxá a partir das 18h.

O projeto Palco Giratório

O Palco Giratório é um projeto consolidado no cenário cultural brasileiro e de importância especial para municípios do interior, cujas populações encontram mais dificuldade em acessar uma produção artística diversificada e continuada. A grande capilaridade do Sesc possibilita que todos os estados brasileiros recebam o projeto. Cada vez mais alcança não apenas as capitais, mas também as pequenas cidades, descentralizando a arte e estabelecendo outras redes de circulação e intercâmbio no país.

Ficha Técnica

Graham Companhia de Dança – Divertssimant

Bailarinas: Alicia Cunha, Anne Ferreira, Helaine Quaresma, Jessica Pontes, Larissa Costa e Kátia Barbosa

Direção Executiva: Alicia Cunha

Direção Artística, Produção, Roteiro, Cenário e Coreografia: Cleide Façanha

Sonoplastia: Rita Torrinha

Trilha Sonora: Paulo Bastos

Iluminação: Eloy Pessoa

Assessoria de Comunicação: Rita Torrinha

Texto e voz: Cleide Façanha

Rodrigo Cruz e Rodrigo Cunha – Dúplice

Autores-intérpretes: Rodrigo Cruz e Rodrigo Cunha

Trilha sonora / Rodrigo Cruz e Rodrigo Cunha

Concepção de luz: Rodrigo Assis

Colaboração artística: Erica Bearlz, Ernesto Gadelha e Valéria Braga

Fotos: Layza Vasconcelos e Raoni Gondim

Iluminotécnica: David Galvão

Direção de produção: Rodrigo Cruz

Apoio: Vivace Escola de Teatro e Dança e Rebento