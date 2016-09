TRE-AP encerra processo de geração de dados de candidatos e eleitores para urnas eletrônicas

Nesta segunda-feira (19), o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) encerrou o processo de geração de mídias para as urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições Municipais 2016. A ação aconteceu no prédio sede do TRE-AP, na Sala de Treinamento da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI/TRE). Ao final, foram gerados 86 Flash de Carga, 1.900 Flash de Votação e 1.700 mídias de resultados.

A atividade foi coordenada pelos servidores do TRE, com o suporte de 84 técnicos de apoio à eleição, contratados para realizar o processo. Nesta fase, todos os programas da urna eletrônica, dados de candidatos, seções e eleitores foram gravados nos cartões de memória de carga, cartões de memória de votação, mídias com aplicativos de urna e de gravação de resultado.

O presidente da Comissão de Geração de Mídias das Eleições, juiz-membro do TRE, Jucélio Fleury Neto, explicou que as alterações de candidaturas feitas após 12 de setembro de 2016, quando onde houve o fechamento do sistema de Candidaturas, não refletirão na urna, mas sim no resultado. O magistrado completou lembrando que desde essa data os Partidos também não podem mais fazer substituições voluntárias.

“As pessoas que aparecerão nas urnas são as pessoas que estavam presentes no registro até o prazo estabelecido. Agora a legislação só permite alteração em caso de falecimento do candidato, pois o prazo para substituições voluntárias para candidatos que tiveram o registro de candidatura indeferido ou por algum outro motivo desistiu, vence 20 dias antes do pleito”, pontuou o magistrado.

Essas informações, fundamentais para a votação, serão transferidas para as urnas eletrônicas em outra etapa do processo denominada “Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas”. As 2º e 10º Zonas Eleitorais de Macapá realizarão a atividade nos dias 21, 22 e 23 de setembro, na sala de urnas do TRE-AP, com a presença de representantes das Coligações, Partidos Políticos, MP e OAB/AP, bem como a imprensa local.

