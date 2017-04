Avião explode no ar e deixa pelo menos cinco mortos em Portugal

Acidente com aeronave que seguia para a França aconteceu numa área residencial no município de Cascais. Uma das vítimas foi atingida no chão

Um avião caiu nesta segunda-feira (17) em uma área residencial de Tires, no município de Cascais, em Portugal. De acordo com a agência Reuters, quatro pessoas que estavam a bordo morreram. Uma quinta vítima foi confirmada. Ele seria o motorista de um caminhão que estava no local do acidente e foi atingido.

As informações do jornal ‘Público’ são de que a aeronave explodiu no ar antes de cair na região de um supermercado. No momento da queda estavam no avião o piloto e três passageiros. Três das vítimas eram de nacionalidade francesa e outra era da Suíça.

De acordo com Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), a aeronave tinha matrícula suíça e faria um voo de Portugal com destino a Marselha, na França.

O avião caiu logo após decolar de um aeroporto que fica próximo ao local do acidente. Ainda de acordo com a imprensa local, 50 pessoas fazem o trabalho de resgate das vítimas e de remoção dos destroços. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.

