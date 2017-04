Sesc Amazônia das Artes comemora dez anos

Maior circuito de artes da região Norte percorrerá dez estados com espetáculos.

Por Sílvio Santos

O show Sons de Beira com Bira Lourenço e Catatau será o representante de Rondônia no 10° Amazônia das Artes

O Sesc Amazônia das Artes chega a sua décima edição em 2017, consolidado como uma das mais importantes iniciativas de circulação de manifestações artísticas fora dos grandes centros urbanos. Com o objetivo de divulgar as diferentes expressões artísticas produzidas no Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Piauí, o projeto acontece simultaneamente nos dez Estados até o fim do ano. A abertura será no dia 3 de maio, no Teatro Sesc do Centro de Atividades em Palmas (TO), com a apresentação do grupo instrumental “3 Matutos e 1 Arigó”, que reúne o jazz aos ritmos populares do Norte e Nordeste do Brasil.

“A proposta do Sesc é envolver artistas dos nove estados da Amazônia Legal e o Piauí, para um intercâmbio de experiências e troca de informações sobre diferentes manifestações artísticas. Dessa forma, buscamos difundir as linguagens artísticas e promover o acesso à informação e à produção do conhecimento”, destaca Jan Moura, coordenador do projeto.

Este ano, o Amazônia das Artes promoverá 31 mostras de artes visuais, 81 espetáculos de artes cênicas – que contemplam dança, teatro e circo – 46 apresentações musicais, bem como exposições de 36 obras audiovisuais, 12 trabalhos literários e quatro intervenções urbanas. “Em dez anos, foram realizadas mais de 1500 apresentações com 700 artistas dos Estados participantes”, reforça Jan.

Outros grupos que estão na programação são: Orquestra de Beiradão do Amazonas (AM) e Bira Lourenço (RO) – música; Cia Cangapé (AP) – circo; Diamond Crew (MT) e Grupo Aguadeiro (Ac) – dança; Petite Mort (MA) e Cia Vostraz de Teatro (MT) – artes cênicas; Ester Sá (PA) e Vagner Ribeiro e Valor de PI (PI) – Literatura. Além das apresentações, os artistas compartilham experiências e técnicas, em oficinas que também integram a programação.

Diário da Amazonia

Curtir isso: Curtir Carregando...