Defensoria Pública do Acre prepara concurso para defensores ainda este ano

O governador Tião Viana recebeu nesta quarta-feira, 26, a visita da defensora-geral da Defensoria Pública do Estado (DPE), Roberta Caminha Melo, para acertar detalhes finais sobre o processe seletivo que a DPE abrirá ainda este ano com 15 vagas para defensor público.

Segundo Roberta, a expectativa é que o concurso público tenha sua primeira etapa já em outubro deste ano, para que os novos defensores possam assumir as vagas até fevereiro de 2018, todas no interior do estado.

“Temos um quadro hoje de 46 defensores públicos, mas temos um déficit de 15. Então esse concurso com certeza facilitará o trabalho nas comarcas do interior, além de reabrir e implantar novos núcleos de atendimento ao cidadão”, conta a defensora-geral.

A vice-governadora Nazareth Araújo tem dado todo o apoio necessário para que a DPE possa melhorar seus serviços junto à população e ressaltou a importância de um novo concurso para defensores.

“É gratificante ver as conquistadas da defensora-geral Roberta nesse trabalho de reorganização junto a um órgão que tem o trabalho de fazer a defesa jurídica daqueles mais carentes. É mais um concurso no Acre num momento de crise econômica no país para aperfeiçoar e avançar nossos serviços”.

