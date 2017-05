II Festival Curta Teatro: melhores entre os indicados serão premiados nesta sexta-feira, 12

A Companhia de Teatro Ói Noiz Akí, com apoio do Coletivo de Artistas Produtores e Técnicos de Teatro do Estado do Amapá – CAPTTA, fará nesta sexta-feira, 12, a partir das 19h, na Praça da Bandeira, a premiação dos melhores indicados durante o II Festival Curta Teatro. Os processos concorrem em nove categorias: direção, concepção sonora, caracterização, dramaturgia, ator, atriz, ator coadjuvante e atriz coadjuvante. O melhor espetáculo leva o valor de R$ 3 mil em dinheiro e o Troféu Creuza Bordalo.

Na ocasião, além da premiação, haverá shows artísticos com Jhimmy Feiches, Sabrina Zahara e Paulo Bastos, Banda Mini Box Lunar, Cleverson Baía e Os Pinducos. Participaram do Festival com experimentos concorrentes 11 grupos, entre companhias, coletivos, produtores e artistas independentes. A comissão julgadora foi formada por: Raphael Brito, Celso Dias, Flávio Gonçalves; Mariane Feil, Fred Carvalho e Emerson de Paula.

Lista dos indicados em cada categoria:

Indicados na Categoria Melhor Processo Cênico

Como Carniça Urubus…ou Decomposição Cênica – Cia. de Artes Tucujú

Entre Seres – Cia. Trecos InMundos

A Mulher do Fim do Mundo – Casa Circo

Indicados na Categoria Melhor Dramaturgia

Entre Seres – Cia. Trecos InMundos

A Mulher do Fim do Mundo – Casa Circo

A Cena da Cena – Cia. Supernova Teatro Experimental

Indicados na Categoria Melhor Direção

Marina Beckman – A Cena da Cena

Sandro Brito – Entre Seres

Jones Barsou – A Mulher do Fim do Mundo

Indicados na Categoria Melhor Caracterização

Entre Seres – Cia. Trecos InMundos

A Mulher do Fim do Mundo – Casa Circo

Como Carniça Urubus…ou Decomposição Cênica – Cia. de Artes Tucujú

Indicados na Categoria Melhor Atriz

Ruth Trindade – Um Louco Amor

Beatriz Nonato – Entre Seres

Ane Caroline – A Mulher do Fim do Mundo

Indicados na Categoria Melhor Ator

Paulo Padovani – O Mercador de Contos

Roberto Prata – Um Louco Amor

Silvio Guedes – Uma Flor para Margarida

Indicados na Categoria Melhor Atriz Coadjuvante

Heluana Quintas – A Cena da Cena

Karina Matheus – Entre Seres

Ingrid Ranieri – Como Carniça Urubus…ou Decomposição

Indicados na Categoria Melhor Ator Coadjuvante

Anderson Pantoja – A Cena da Cena

Valdir Ribeiro – A Cena da Cena

Victor Loran – Uma Flor para Margarida

Indicados na Categoria Melhor Concepção Sonora

A Cena da Cena – Cia. Supernova Teatro Experimental

Entre Seres – Cia. Trecos InMundos

A Mulher do Fim do Mundo – Casa Circo

Serviço:

Premiação II Festival Curta Teatro

Data: 12/05/2017

Hora: 19h

Local: Praça da Bandeira

Endereço: Av FAB, Centro, Macapá

Márcia Fonseca

Asscom II Festival Curta Teatro

Contato: 98139-7609 – 99118-7183

Foto: Paulo Rocha

