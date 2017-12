“Trilogia” completa 15 anos e encerra temporada com shows em Macapá e Santana

Apresentou-se na sala Funarte, no Free Jazz Festival, ao lado do trompetista cubano Arturo Sandoval. Cantou ao lado de Ângela Maria, Elizeth Cardoso, Baden Powell, dos paraenses; Sebastião Tapajós, Altino Pimenta, Billy Blanco, Fafá de Belém, Leila Pinheiro, Jane Duboc e do magnífico Waldemar Henrique. No ano de 2004, lançou o Projeto Trilogia “A força que vem das ruas”, juntamente com Mahrco Monteiro e Nilson Chaves.