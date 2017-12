Via de acesso à praia do Crispim e Marudá recebe fiscalização de trânsito

Agentes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realizaram, na manhã desta sexta-feira (29), ação na PA 318, em Marapanim, que dá acesso ao distrito de Marudá e praia do Crispim. A fiscalização faz parte da operação “Boas Festas”, que pretende coibir acidentes e excessos nas vias próximas aos balneários mais procurados para as festas de final de ano.

De acordo com o agente Mário Silva, as principais infrações verificadas são o excesso de passageiros nos veículos, a falta do uso do cinto de segurança no banco de trás e a não utilização do dispositivo de segurança pra crianças. “O nosso principal objetivo é o respeito as normas de trânsito, para que não haja acidentes. Trata-se de uma rodovia com curvas muito acentuadas que exige, além de uma condução mais responsável, o respeito das normas de segurança”, explicou.

Durante a operação na PA 318, cerca de 60 carros foram abordados, entre eles estava o do condutor Marcelo Correa, que viajou do município de Parauapebas para conhecer a praia do Crispim. “Considero essa fiscalização de extrema importância, pois a presença dos agentes acaba exigindo mais responsabilidade dos condutores que muitas vezes misturam álcool e direção. Para mim que não bebo, é uma segurança saber que há fiscalização e que irá coibir esse tipo de comportamento”, avaliou.

Também foram realizados testes com o etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sob influência de álcool é infração gravíssima, com penalidade prevista de multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses e passa a ser considerado crime com pena de detenção quando o equipamento aferir a partir 0,34mg/l.

Fiscalização – O Detran reforça as ações de policiamento preventivo, ostensivo e judiciário e a fiscalização de veículos e condutores, na capital e interior do Estado. Agentes do órgão atuarão em 13 municípios (Salinópolis, Mosqueiro, Soure/Salvaterra, Bragança, Marapanim/Marudá, Conceição do Araguaia, Tucuruí, Barcarena, Outeiro, Marabá, Redenção, Itaituba e Castanhal), com um efetivo de 200 agentes, sendo 160 de fiscalização e 40 de educação, além de um suporte de 50 viaturas, num período total de oito dias.

Em seu plano de ação, o Detran prevê a fiscalização das leis de trânsito nas estradas estaduais com sub operações, como barreiras no acessos aos balneários mais concorridos (Operação Barreira). Os agentes de trânsito vão contar com etilômetros e com o apoio de viaturas operacionais, unidades móveis, motocicletas e quadriciclos (moto patrulhamento).

Documentos – O Detran adverte aos condutores que fiquem atentos às datas de validade dos documentos de habilitação (CNH) e do veículo (CRLV). Também é de vital importância inspecionar o veículo e os equipamentos de segurança, antes de pegar a estrada, evitando assim transtornos durante a viagem.

Por Aldirene Gama