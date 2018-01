Mutirão garantirá limpeza na área do incêndio, ocorrido no bairro Beirol

Representantes das secretarias municipais de Assistência Social e do Trabalho (Semast), Obras e Infraestrutura Urbana (Semob) e de Manutenção Urbanística (Semur), Corpo de Bombeiros do Amapá e Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social (Sims) visitaram na tarde desta terça-feira, 2, a área do incêndio, ocorrido no dia 30 de dezembro de 2017, na passarela Vasco da Gama, no bairro Beirol.

Durante a visita, foram dirigidas demandas que serão executadas em conjunto, como a realização de um mutirão para a limpeza da área. “Na última reunião que tivemos com os moradores, eles nos informaram que, por conta do sinistro, a vazão do canal natural que corta a área foi interrompida. Por isso, organizamos um mutirão para a retirada dos entulhos deixados pelo incêndio e limpeza do canal”, informou o secretário municipal de Assistência Social, Lucas Abrahão.

O mutirão, marcado para sábado, 6, às 8h, contará com ação das equipes da Semob, Semur, Defesa Civil estadual e municipal, além do Setrap e da colaboração dos moradores do local. “Agradecemos por tudo o que a prefeitura e o Estado estão fazendo por nós. E podem ter certeza que terão nosso apoio para a realização do mutirão”, disse o morador Francisco Borges.

A Defesa Civil do Estado iniciou ainda as inspeções nas casas atingidas de forma parcial pelo sinistro e orientou os moradores para que não realizem a retirada de material da área. “Pedimos que até o dia do mutirão os moradores não mexam na área, pois os trabalhos técnicos de investigação continuam e precisamos ter os registros para a conclusão do laudo”, explicou o Ten. Cel. Frederico Medeiros.

Márcia Fonseca