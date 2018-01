Pier sobre o rio Amazonas reabre com show de Patrícia Bastos e família

O Pier Rio Amazonas será inaugurado sobre o principal ponto turístico da capital amapaense, o Trapiche Eliezer Levy, onde lá iremos criar um novo conceito para o turismo amapaense, transformando-o em um verdadeiro Completo Turístico.

O local irá oferecer um mix de serviços como Agência de Viagens e Receptivo autizado da CVC, Cafeteria, Coworking, Lounge Bar, Música ao vivo, Restaurante e Sorveteria. Teremos uma rica agenda cultural com valorização dos artistas locais através de oficinas de artesanato, sarau e exposições diversas. Tudo sendo realizado no espaço do complexo e no interior do bondinho ainda em revitalização.

A regionalidade amapaense com um toque de modernização e tecnologia proporcionando qualidade de serviço aos turistas e à sociedade amapaense.

E pra inauguração desse espaço teremos o Show:Na Beira do Rio, Com Patrícia Bastos,Oneide Bastos,Paulinho Bastos e Alejandro Cadena.

Serviços:

Local: Pier Rio Amazonas.

Endereço: Trapiche Eliezer Levy

Data: 19 de Janeiro.

Mesa limitadas: 100 e Ingresso 25.

Horário: 21:00.

Informações 991786714 e 981373130.

Posto de venda:Pier Rio Amazonas.