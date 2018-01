Nível do Rio Acre baixa no fim de semana e sai da cota de alerta

O Rio Acre havia entrado em alerta pela primeira vez no ano na sexta-feira (12) quando ultrapassou 13 metros e 50 centímetros. Na primeira medição de sábado, o nível do Rio Acre já estava 4 centímetros acima da cota de alerta na capital Rio Branco. Ainda no sábado, o nível do rio começou a baixar, saindo da cota de alerta ao meio-dia de domingo.

Na última medição realizada às 6h da manhã de hoje, o nível estava em 13,18 cm em Rio Branco. A vazante ocorreu porque apesar de continuar chovendo, o volume das chuvas diminuiu.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, ainda não há desabrigados em decorrência das cheias dos rios. Mas a previsão do aumento das chuvas nos próximos dias preocupam as autoridades.

A Prefeitura de Rio Branco construiu 100 boxes no Parque de Exposições da capital para abrigar famílias que possam vir a ser atingidas pela cheia do rio.

Outro rio que também preocupa é o Rio Madeira. A Defesa Civil faz o monitoramento porque há possibilidade de que o Madeira venha a transbordar e atinja a BR-364, que liga o Acre a Rondônia.

