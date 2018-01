Amapá celebra Dia do Quadrinho Nacional na Biblioteca Pública Elcy Lacerda

Biblioteca Pública Estadual Elcy Lacerda, inicia suas atividades de 2018 comemorando o Dia do Quadrinho Nacional em Macapá. O evento acontecerá nos dias 01 e 02 de fevereiro nas dependências da Biblioteca e terá uma rica programação com classificação livre e que terá como destaque as Histórias em Quadrinhos.

O dia do Quadrinho Nacional foi criado em 1984 em homenagem ao quadrinistas Angelo Agostini, que em 30 de janeiro de 1869 publicou a primeira tira de “As Aventuras de Nhô Quim”, considerada uma das primeiras histórias em quadrinhos do mundo. A partir daí a data 30 de janeiro passou a ser comemorada todo ano em diversas cidades. A ideia é valorizar a produção nacional, mostrando os grandes talentos brasileiros da nona arte.

No Amapá o evento contará com a presença do roteirista de quadrinhos Gian Danton, ganhador de diversos prêmios, entre os quais o Angelo Agostini de melhor roteirista de 1999. Ele irá ministrar palestras sobre roteiros para quadrinhos e sobre quadrinhos nacionais.

Segundo o gestor da Biblioteca, José Pastana, “O objetivo do evento é dar visibilidade e valorizar esta importante arte, bem como a atuação dos artistas locais que a ela se dedicam e proporcionar mais conhecimentos sobre alguns componentes de parte da cultura pop em ascensão no Estado, além de transformar este importante aparelho Cultural, que é a Biblioteca, num centro de múltiplas atividades para trocas culturais”.

O evento também terá dois concursos, de Cosplay e K-POP, que é uma dança coreana que envolve coreografia e um visual semelhante ao dos animes (desenhos animados japoneses) e tem conquistado cada vez mais adeptos no Brasil e em Macapá. Haverá premiação para o primeiro, segundo e terceiro lugares nas duas categorias.

A programação é totalmente gratuita e para todas as faixas etárias, proporcionado vivências, informações, arte e cultura.

O Dia do Quadrinho Nacional em Macapá é uma realização do Grupo de Pesquisa em História em Quadrinhos da Unifap em parceria com a Biblioteca Pública Estadual Elcy Lacerda, com consultoria de Fernanda Façanha (Cia Beco Teatral) e coordenação da Professora Cleide Façanha e Gibran Santana.

Informações: 99129-4090

PROGRAMAÇÃO

LOCAL: BIBLIOTECA PÚBLICA ELCY LACERDA

01/02/2018 – QUINTA-FEIRA

17h00 às 18h30 – Oficina de K-POP com Stefany Monteiro (Professora do Studio de Dança Amitiè – STN).

02/02/2018 – SEXTA-FEIRA

14h00 – Vídeo VHQ – A história do quadrinho paraense.

14h40 – Palestra: Como publicar Quadrinho Nacional, com “Osama” Pro.

15h00 -Palestra: Quadrinhos Nacionais: do século XIX ao século XXI, com Gian Danton.

15h40 – Filme: O gralha, o ovo e a galinha e O gralha e oil man.

16h00 – Palestra: Roteiro para quadrinhos, com Gian Danton.

17h00 – Filme: Turma da Mônica – O casamento do século.

14h00 às 17h00 – Demonstração de Maquilagem Artística com Arnanda Oliveira (Creative Makeup).

16h00 às 19h00 – Caricaturas com J.Marcio/CARTUNISTAS AMAPÁ.

18h00 – Apresentação da Cia de Dança Kadosh.

18h10 – Concurso de Cosplay.

18h40 – Apresentação do Grupo Gold Star Dance Cover (Santana).

18h45 – Concurso de K-pop.

15h00 às 17h00 – Criação de painéis de História em Quadrinhos (participação popular), sob coordenação da Professora Mariza Pinheiro.

16h00 às 19h00 – Stand de divulgação e vendas da Cia Beco Teatral e Literap.

16h00 às 19h00 – Stand de vendas Jilian Mimi.

Classificação: livre