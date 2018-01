Mâncio Lima (AC) decreta situação de emergência devido ao aumento de casos de malária

A prefeitura de Mâncio Lima, noAcre, decretou situação de emergência devido ao aumento significativo de malária. De acordo com o decreto, publicado na sexta-feira, foram registrados 9.142 casos da doença no município, em 2017.

O IPA – Índice Parasitário Anual do Ministério da Saúde atingiu a marca de 530 casos por mil habitantes. Um índice preocupante, já que um grau de risco alto é expresso em valores iguais ou maiores que 50 casos a cada mil pessoas.

A deficiência de equipe e de materiais para conter o crescimento exacerbado dos casos também foram citados no documento.

A partir do decreto, são previstas contratações emergenciais, a fim de suprir a demanda excedente que precisará de serviços públicos urgentes e de qualidade, convocação de servidores em férias, importação de medicamentos, além da possibilidade de recorrer ao Estado e à União, no intuito de receber apoio imediato ao controle da Situação de Emergência.

A malária é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles infectada por parasitas protozoários do gênero Plasmodium.

A principal manifestação clínica da doença em sua fase inicial é a febre, associada ou não a calafrios, tremores, suores intensos, dor de cabeça e dores no corpo. A malária tem cura, mas pode evoluir para suas formas graves em poucos dias se não for diagnosticada e tratada rapidamente.

