TO prepara conferência para promoção da Igualdade Racial

O governo do Tocantins prepara uma conferência voltada para a promoção da Igualdade Racial. O evento vai seguir quatro eixos temáticos com a meta de discutir questões voltadas para a promoção da igualdade racial.

Para participar, os interessados devem acessar o site www.cidadaniaejustica.to.gov.br e realizar a inscrição que segue aberta até o dia 5 de fevereiro.

A quarta conferência será realizada no dia 6, no auditório Cuíca, da Universidade Federal do Tocantins, em Palmas.

