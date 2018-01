Detran anuncia projeto que oferece 38.920 mil carteira de habilitação gratuitaDetran anuncia projeto que oferece 38.920 mil carteira de habilitação gratuita

Você sabia que existe um benefício do governo que possibilita que você tire sua Carteira Nacional de Habilitação totalmente grátis? É isso mesmo! Várias pessoas já se beneficiaram e você não pode ficar de fora dessa. O benefício se chama CNH Social e você não paga absolutamente nada, nenhum centavo para ter sua CNH. Aqui nesta matéria você obterá todas as informações necessária para saber como conseguir a sua CNH Social. Fique atento!

O Programa Social do Governo Federal, por intermédio do Detran. O Programa tem por finalidade contribuir com o desenvolvimento social, e uma inclusão no mercado de trabalho.

A população terá a chance de se cadastrar na primeira etapa do programa que terá início em Janeiro de 2018.

CNH Social: Conhecendo mais o programa:

CNH POPULAR como também é chamada foi criada com o objetivo de possibilitar que todas as pessoas de baixa renda tivessem acesso e pudessem tirar sua Carteira de Habilitação ou quisessem incluir alguma categoria nova. O benefício já existe desde 2011 e muitas pessoas não tem conhecimento da sua existência. Mais informações sobre CNH Social na nossa matéria.

Esse benefício está entre os melhores do governo. Até agora, já beneficiou milhares de pessoas que não tem condições para tirar uma Carteira Nacional de Habilitação. Em parceria com o Projeto Incluir, a CNH Social está cumprindo seu papel e ajudando muita gente.

As vagas são distribuídas de acordo com cada categoria de habilitação, saiba quais:

Primeira Habilitação; Adição de categoria; Mudança de categoria.



Por Brasil tem vagas