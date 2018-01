Chegou a linha Cuide-se Bem Lavandinha

A novidade na linha de cuidados pessoais do Boticário traz uma versão moderna, superleve e fresca da lavanda para os cuidados diários

A lavanda, uma das fragrâncias mais marcantes e conhecidas no mundo, é a grande estrela da nova família de Cuide-se Bem, do Boticário. São seis itens (body splash, desodorante rollon, loção hidratante 400 ml e 200 ml, sabonete em barra e creme para as mãos) com um cheirinho delicioso floral leve, delicado e refrescante, que proporciona a sensação de conforto e pós banho a qualquer momento do dia. O lançamento chega às lojas, venda direta e e-commerce no dia 22 de janeiro.

“Cuide-se Bem Lavandinha traz a sensação de tranquilidade e refrescância. A nova linha chegou para inspirar ainda mais as mulheres a criarem oportunidades de beleza na agitação do seu dia a dia, reforçando a proposta de Cuide-se Bem de facilitar a rotina de cuidado e transformar esses pequenos instantes em um #momentolavandinha de prazer e carinho com elas mesmas”, explica Mirele Martinez, gerente de Cuidados Pessoais do Boticário.

Além das loções, que proporcionam uma poderosa hidratação de até 48 horas e rápida absorção, creme para as mãos com uma textura incrível, que não estraga o esmalte, sabonete em barra com espuma hidratante, a linha também tem uma body splash com uma fragrância perfeita para o verão: leve, moderna e fresca.

Serviço:

Body Splash Lavandinha

Preço sugerido: RS 49,90

• Perfumação na medida;

• Fragrância floral lavanda construída com a nota mais pura da lavanda;

• Fragrância moderna, leve e fresca.

• Saída: Lavender Heart LMR, Abacaxi, Morango

• Corpo: Rosa, Muguet, Gerânio LMR

 Fundo: Musk, Notas Amadeiradas, Notas Talcadas, Baunilha

Creme Hidratante para Mãos Lavandinha

Preço sugerido: RS 22,90

• Textura incrível;

• Alta absorção;

• 30 horas de hidratação;

• Não estraga a esmaltação das unhas.

Loção Hidratante Corporal Lavandinha

Preço sugerido: 400 ml R$ 41,90

Preço sugerido: 200 ml R$ 26,90

• 48 horas de hidratação;

• Alta absorção;

• Não agride a pele.

Antitranspirante Roll On Lavandinha

Preço sugerido: RS 17,90

• Proteção inteligente por 48 horas contra o mau odor e transpiração;

• Mantém hidratação natural da pele.

Sabonete em Barra Lavandinha

Preço sugerido: RS 13,90

• Espuma cremosa

• Não ressaca a pele

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa do Grupo Boticário. Inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do Brasil, com 3.750 pontos de vendas em cerca de 1750 cidades brasileiras e mais de 900 franqueados. Líder no mercado de perfumaria, segundo o Instituto Euromonitor, seus produtos têm preços acessíveis, sofisticação e tecnologia de ponta. São mais de 850 itens, entre maquiagem, perfumaria e cuidados pessoais, como cremes, desodorantes, shampoos, sabonetes, entre outros.