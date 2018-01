IPCA para 2018 permanece em 3,95%, projeta Focus

Brasília, 29 – Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para o IPCA para 2018 e 2019. O Relatório de Mercado Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 29, pelo Banco Central (BC), mostra que a mediana para o IPCA este ano seguiu em 3,95%. Há um mês, estava em 3,96%. Já a projeção para o índice de 2019 permaneceu em 4,25%, mesmo porcentual visto quatro semanas atrás.

Na prática, as projeções de mercado divulgadas nesta segunda no Focus indicam que a expectativa é de que a inflação em 2018 fique dentro da meta, de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (índice de 3,0% a 6,0%). Para 2019, a meta é de 4,25%, com margem de 1,5 ponto (de 2,75% a 5,75%).

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou no dia 10 de janeiro o IPCA de dezembro e de 2017. A inflação ficou em 0,44% no mês passado e em 2,95% no acumulado do ano.

Em dezembro, o Banco Central atualizou, por meio do Relatório Trimestral de Inflação (RTI), suas projeções para o IPCA: 4,2% em 2018; 4,2% em 2019; e 4,1% em 2020. Esses cálculos do BC levam em conta câmbio e juros variáveis, conforme as projeções do Focus.

Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2018 no Focus foi de 3,80% para 3,78%. Para 2019, a estimativa do Top 5 permaneceu em 4,00%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de 3,72% e 4,25%, respectivamente.

Já a inflação suavizada para os próximos 12 meses foi de 4,00% para 4,01% de uma semana para outra – há um mês, estava em 3,90%.

Entre os índices mensais mais próximos, a estimativa para janeiro de 2018 foi de 0,39% para 0,40%. Um mês antes, estava em 0,42%. No caso de fevereiro, a projeção seguiu em 0,44%, ante 0,43% quatro semanas antes. No RTI, o BC também atualizou suas projeções de inflação de curto prazo: +0,53% em janeiro e +0,47% em fevereiro.

Preços administrados

O Relatório de Mercado Focus indicou também redução na projeção para os preços administrados em 2018. A mediana das previsões do mercado financeiro para o indicador foi de alta de 4,80% para avanço de 4,75%. Para 2019, a mediana permaneceu em 4,45%. Há um mês, o mercado projetava aumento de 5,00% para os preços administrados em 2018 e elevação de 4,25% em 2019.

As projeções atuais do BC para os preços administrados indicam elevações de 4,9% em 2018; 4,3% em 2019; e 4,2% em 2020. Esses porcentuais foram atualizados no Relatório Trimestral de Inflação divulgado em dezembro.

Veja íntegra no site Estado de Minas