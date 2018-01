Governo sul-coreano corre para conter surto de gripe aviária a semanas das Olimpíadas

Uma cepa gripe aviária foi recentemente detectada em fazendas próximas de Seul, a apenas algumas semanas antes das Olimpíadas de Inverno de 2018 que serão sediadas pela Coreia do Sul.

O Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais da Coreia do Sul anunciou que descobriu uma cepa altamente patogênica da gripe aviária H5N6 próximo a uma fazenda de aves em Hwaseong, Gyeonggi, 40 quilômetros ao sul de Seul. Outra cepa patogênica do mesmo vírus também foi recentemente detectada em outra fazenda em Pyeongtaek.

Para conter o surto, o governo retirou cerca de 190 mil frangos em Hwaseong e cerca de 144 mil frangos em Pyeongtaek. Em um comunicado à imprensa, o governo de Gyeonggi anunciou o abate de cerca de 430 mil frangos em fazendas em um raio de 500 metros da fazenda de Pyeongtaek como precaução. O governo também destruiu 467 mil ovos e está planejando erradicar cerca de 500 mil ovos na fazenda Hwaseong.

Além disso, as autoridades declararam que as fazendas em Gyeonggi serão colocadas sob controle especial a partir deste fim de semana. Postos de guarda foram estabelecidos nas entradas de qualquer fazenda com mais de 50 mil aves. Essas aves serão submetidas a inspeção e desinfecção aprimoradas. As criações em áreas vizinhas também estarão sob vigilância especial, informou o portal Korea JoongAng Daily.

