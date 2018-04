XXV Ação Global será realizada na Zona Norte de Macapá

Macapá – Vem aí a XXV edição da Ação Global. O evento deste ano será realizado na Zona Norte de Macapá, na Escola Estadual Maria do Carmo, na Escola Municipal Maria Merian, no Centro de Mobilização Social Projeto Minha Gente e na Praça do bairro Jardim Felicidade II. No sábado, 26 de maio, das 8h às 17h, a população amapaense poderá usufruir de diversos serviços, em uma grande estrutura.

Promovida pelo Serviço Social da Indústria (SESI) e pela Rede Globo, a iniciativa conta com a colaboração de uma rede de outras entidades, formada por representantes do poder público, Organizações Não Governamentais, pequenas, médias e grandes empresas. Com o tema, SESI: Educando para transformar, a expectativa da organização é receber 28 mil pessoas e realizar 60 mil atendimentos nas áreas de saúde, cidadania, lazer, cultura, esporte e educação. Para isso, precisa da participação de centenas de parceiros e voluntários.

“A Ação Global tornou-se um dia muito importante para a população amapaense, por conta das opções de atividades e serviços oferecidos. Muitas vezes ela não têm acesso a isso em seu dia a dia. O evento tem como meta principal potencializar ações para que todos tenham uma melhor qualidade de vida”, ressaltou a superintendente do SESI Amapá, Alyne Vieira.