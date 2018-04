Lula chega a Curitiba para cumprir pena por corrupção e lavagem de dinheiro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na noite deste sábado (7) a Curitiba, onde começará a cumprir a pena de 12 anos e 1 mês de prisão pela condenação no caso do triplex em Guarujá (SP).

Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é o primeiro ex-presidente do Brasil condenado por crime comum .

O ex-presidente pousou no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, às 22h01. Ele saiu do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em um avião da Polícia Federal, e será levado para a Superintendência da PF na capital paranaense, onde ficará detido.

Desde quinta-feira (5), quando o juiz Sérgio Moro expediu o mandado de prisão, o ex-presidente ficou na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP).