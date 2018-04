Patrícia Bastos faz aniversário e recebe homenagens de amigos e fãs

Sem discutir o talento e humanidade que marcam a vida dessa artista e acima de tudo Ser humano, a cantora Patrícia Bastos recebeu merecidamente um programa inteiro de homenagens de amigos e admiradores no Programa O Canto da Amazônia deste 18 de abril.

Ouça o programa o Canto da Amazônia de Heraldo Almeida desta quarta-feira:

Quem é Patrícia?

Patrícia Christiane Guedes Bastos, mais conhecida como Patrícia Bastos, é uma cantora brasileira nascida em Macapá. Filha do educador Sena Bastos e da cantora Oneide Bastos, Patrícia cresceu em ambiente musical; músicos tradicionais do Amapá frequentavam sua casa. Formada em administração, começou a se dedicar à música aos 18 anos, quando entrou para a Banda Brinds, na qual permaneceu por cinco anos.[1]Participou também de alguns festivais, conquistado prêmios no Festival da Canção Amapaense, em 1997, no Festival Internacional de Goiás (Festsinhá), e no Festival de Tatuí, cidade do interior de São Paulo e desde então, seguiu carreira solo,

Patrícia destaca-se pelo timbre suave e afinação contundente, começou tocando em bares da cidade de Macapá, sua cidade natal, ao lado dos artistas como Zé Miguel, Osmar Júnior e Vanildo Leal. Já se apresentou como participação especial de Nico Rezende, Lô Borges, Biafra, Nilson Chaves e do grupo Boca Livre.[2]

Com o álbum Zulusa (palavra que combina zulu com lusa), lançado em 2013, Patrícia foi premiada em maio de 2014, no 25º Prêmio da Música Brasileira, como melhores disco regional e cantora regional.[1]

O sexto álbum intitulado ‘Batom Bacaba’, lançado através do edital Natura Musical de 2015 e produzido por Du Moreira e Dante Ozzetti, traz as características musicais da cultura amapaense como o marabaixo, batuque e cacicó, o álbum traz canções oito canções com colaboração de artistas consagrados da região norte. A obra foi lançada em São Paulo, Campinas e em Macapá. Com a obra, Patrícia foi novamente indicada para a 28ª Edição do Prêmio da Música Brasileira de 2017 nas categorias de Melhor Álbum e Melhor Cantora.[3]

Seu álbum Batom Bacaba foi indicado ao Grammy Latino de 2017 de Melhor Álbum de Raizes Brasileiras.[4]

Fonte Wilkipedia