Surfista sobrevive após ser atacado por tubarão branco de quase cinco metros

O surfista Jason Longgrass foi atacado por um tubarão enquanto surfava nas águas da cidade de Gracetown, na Austrália. De acordo com o site News.com.au , os momentos de desespero foram registrados pelos amigos do homem, que sobreviveu ao ataque na última segunda-feira (16) com apenas uma mordida na perna direita.

O caso aconteceu em uma área que continha placas avisando sobre a presença de um grande tubarão branco. Mesmo com as recomendações de segurança, o homem de 41 anos resolveu surfar e foi surpreendido por um animal de aproximadamente quatro metros e meio de comprimento. Seus amigos e outros banhistas, que perceberam o peixe se aproximar, ainda tentaram avisar Longgrass, mas ele não conseguiu fugir a tempo.

Algum tempo depois, o homem escapou e logo saiu do mar, sendo recebido pelos colegas preocupados. “Você é um cara muito sortudo”, disse uma das pessoas enquanto o australiano avaliava a marca deixada pela mordida do animal, que atingiu sua perna direita.

O sobrevivente explicou que bateu repetidas vezes na água para espantar o animal. “Ele estava vindo na minha direção, então comecei a bater na água e ele atacou a prancha ”, disse à imprensa local. “Ele não estava olhando para mim, mas para a prancha”, completou.

