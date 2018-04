Cientistas descobrem alga-marinha brilhante

Estudo levanta a possibilidade de o próprio organismo controlar a quantidade de luz que reflete

Olhando a imagem acima, pode até parecer que alguém derrubou todo o glitter que comprou para usar no Carnaval em cima das pobres algas. Acontece que a característica, na verdade, é do próprio conjunto de organismos.

A confirmação veio de um grupo de cientistas britânicos que compartilharam suas conclusões em estudo publicado no periódico Science Advances.

Na pesquisa, eles explicam que a Cystoseira tamariscifolia tem um brilho próprio, parecido com o de uma opala. Ao analisá-la no microscópio, os cientistas descobriram que a alga possui cristais que refletem a luz dentro de suas células, e que eles colaboram no processo de fotossíntese das plantas.

Veja mais no site Galileu