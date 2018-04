Prefeitura de Macapá firma parceria com Capitania dos Portos

O prefeito de Macapá, Clécio Luís, reuniu-se nesta segunda-feira, 23, com o comandante da Capitania dos Portos, Fernando Cezar Silva, para tratar de projetos de Educação nas escolas municipais de Macapá sobre a Segurança do Tráfego Aquaviário, Salvaguarda da Vida Humana, Prevenção à Poluição Hídrica e o Combate ao Escalpelamento. Participaram da reunião os secretários de Manutenção Urbanística, Augusto Almeida; de Assistência Social, Simone Palheta; de Educação, Sandra Casimiro e de Meio Ambiente, Márcio Pimentel; o comandante da Guarda Municipal, Rui Secco; a procuradora do Município, Taísa Mendonça e o diretor-presidente da Companhia de Trânsito, Antônio Roberto Souza.

Atualmente, das 80 escolas municipais, 17 estão em áreas ribeirinhas, por isso a importância de fazer a parceria com o Município, já que 80% dos casos de escalpelamento as vítimas são crianças, segundo informações da capitania. “A intenção é trabalhar noções de segurança, como, por exemplo, ensinar a usar coletes, cobrir eixo do motor e outros, uma vez que essas crianças serão multiplicadoras e assim conseguiremos reduzir ainda mais os índices”, disse o comandante Cézar.

A prefeitura já desenvolve projetos voltados para a educação com outras instituições, como a Polícia Federal, TCU e a Guarda Municipal. O prefeito Clécio se colocou à disposição para a execução desses projetos nas escolas municipais. “Todos que desenvolvemos em parceria têm um efeito muito maior do que o esperado. Foi assim com o ‘De Sinal de Vida’ e o Fetran, que já são executados há cinco anos”, lembrou.

Outro assunto discutido foi a Plano de Ordenamento Costeira, que está em trâmite na prefeitura. A Minuta do Convênio já foi aprovada pela Progem e retornará à capitania para adequações. “A intenção é começar devagar, pela Fazendinha, e assim iremos avançando pela orla até a sua totalidade. Acredito que, logo, logo, iremos assinar esse convênio”, finalizou o prefeito Clécio Luís.

Adryany Magalhães