Arroz e massa podem fazer antecipar a menopausa

Um estudo britânico conclui que o tipo de alimentos consumidos pode influenciar a idade em que se entra na menopausa – e que as vegetarianas a atingem mais cedo

Luís Ribeiro

Mulheres que seguem uma dieta rica em hidratos de carbono atingem a menopausa um ano e meio mais cedo do que a média (que, no Reino Unido, é de 51 anos), conclui uma investigação da Universidade de Leeds com 914 mulheres, publicada na revista científica Journal of Epidemiology and Community Health. Enquanto isso, comer muito mais peixes gordos e legumes frescos adia a menopausa por 3,3 anos.

Os investigadores não estudaram os mecanismos que levam a estes resultados, mas arriscam algumas explicações. Por um lado, o arroz e as massas causam um aumento do risco da resistência à insulina, que por sua vez conduz à diminuição dos níveis de globulina de ligação a hormonas sexuais e a um acréscimo de estrogêneo – amplificando o número de ciclos menstruais. Por outro, os antioxidantes dos legumes e o ômega-3 do peixe podem ajudar a prolongar a menstruação. A ingestão de vitamina B6 e de zinco são mais dois fatores que deverão adiar a chegada da menopausa.

