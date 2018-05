Municípios no AM estão em situação de emergência ou atenção

As fortes chuvas e a estiagem intensa em algumas cidades amazonenses fizeram com que 21 municípios entrassem em situação de emergência, estado de alerta ou atenção, segundo a Defesa Civil do estado.

Os municípios em emergência vão receber ajuda humanitária dos Governos Federal e Estadual. Estão previstas aproximadamente 12 toneladas de cestas básicas, água potável, kits de higiene e medicamentos para as famílias afetadas.

