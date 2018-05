Uma novela amazônica no extremo sul do Brasil

Euclides Farias

O professor e escritor paraense Alfredo Guimaraes Garcia (Alfredo G. Garcia) meteu o pé nas estradas do Rio Grande do Sul em busca do novo e acabou encontrando a infância e o pretérito vividos na Amazônia. Não procurou realismo fantástico, mas investigação da alma poética e dos enigmas fundamentais da vida. Voltou com a mente fervilhando.

Nesta novela, distinguida com o Prêmio Georgenor Franco 2017, da Academia Paraense de Letras, as andanças do autor se fixam no horizonte para uma viagem de volta ao passado e nos brinda com o futuro da produção lírica, operária, rés-ao-chão, telúrica e com cheiro de terra da literatura amazônica e universal.

