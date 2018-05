Só as mães são eternas

Queria escrever um pouco e não achava jeito sobre as mães, numa elegia de ausência à mãe que perdi há 20 anos. Vaguei pensando e encontrei de passagem no FB do professor, poeta e amigo Paulo Nunes um vídeo da cantora Maria Bethânia a bom louvar a mãe, dona Canô.

Bastou para lembrar do quanto a matriarca, simpática, doce e com seu ar de santa, gostava de cantar ao lado dos filhos naquela casa da poética e mística Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano.

Fui buscar e encontrei o vídeo que posto e que já vira algumas vezes, mostrando uma cantoria puxada por dona Canô na frente de casa, com Bethânia e Caetano ajudando a remexer a memória dela para cantar um dos maiores clássicos da música brasileira. A modinha Chuá-Chuá, com melodia de Pedro de Sá e versos de Ary Pavão e Marques Porto, foi lançada em 1925. Chuá-Chuá foi cantada por muitos intérpretes. Um deles, para mim icônico, Pena Branca. É música, portanto, contemporânea da juventude de dona Canô, que nasceu em 1907. No vídeo, o encontro de mãe e filhos, a música, a beleza no ar, a magia de Santo Amaro, os dois gênios da MPB e a certeza da transitoriedade da vida na voz se esvaindo de dona Canô se acumpliciam para fazer do instante uma celebração para a mãe. Enxergo nela, bela, a minha que se foi. ………………

Chuá-chuá Deixa a cidade,

Formosa morena,

Linda pequena,

E volta ao sertão

Beber a água da fonte que canta

Que se levanta

Do meio do chão Se tu nasceste

Cabocla cheirosa,

Cheirando a rosa

Do seio da terra,

Volta pra vida serena da roça

Daquela palhoça

Do alto da serra. E a fonte a cantar:

Chuá, chuá.

E as águas a correr:

Chuê, chuê.

Parece que alguém

Cheio de mágoa

Deixasse quem há

De dizer da saudade

No meio das águas

Rolando também. A Lua branca

De luz prateada

Faz a jornada

No alto dos céus,

Como se fosse

Uma sombra altaneira

Da cachoeira

Fazendo escarcéu. Quando essa Lua

Está na altura distante,

Lifa ofegante,

No Poente cair,

Dá-me essa trova

Que o pinho descerra

Que eu volto pra serra,

Que eu quero partir. E a fonte a cantar..