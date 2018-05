Campanha do Greenpeace clama por defesa dos corais da Amazônia

Com forte apelo nas redes sociais, o Greepeace está com uma campanha em defesa dos corais da Amazônia. Sobre este assunto, o programa conversou com o representante da Campanha, Thiago Almeida, que conta mais sobre a expedição científica do Greepeace pela costa do Amapá e da Guiana Francesa.

“Na expedição do ano passado, estivemos no setor central da Bacia da Foz do rio Amazonas, na costa norte brasileira. Desta vez, a gente foi para o setor norte, que é justamente o mais desconhecido. Nós saímos de Belém, no dia 2 de abril, e retornamos a Macapá em 27 de abril. Neste período, estivemos fazendo pesquisas científicas usando o navio do Greepeace como plataforma. Foi na Guiana Francesa que a gente comprovou que os corais da Amazônia se estendem até esse território marinho”, conta Thiago.

Na entrevista, ele explica a importância dos rodolitos (algas caucárias), esponjas e corais. Segundo Thiago, eles retiram o CO2 do mar ajudando a combater o aquecimento global. São também responsáveis por 25% da biodiversidade marinha que existe. Clique aqui para assinar a petição.

