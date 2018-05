Tratamento que elimina o HIV é apresentado por pesquisadores brasileiros

Uma das coisas mais esperadas quando o assunto é saúde, seria uma possível cura para a AIDS. E talvez, isso esteja mais perto do que você imagina. Isso porque um grupo de pesquisadores – que inclusive são brasileiros – apresentou um tratamento diferenciado para eliminar o HIV.

Estamos mais próximos de exterminar o vírus HIV do que você imagina

Apresentada no dia 30 do mês passado, a pesquisa brasileira que tem vínculo com a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) demonstra estar muito próxima de curar definitivamente um paciente com AIDS.

Intrigado há mais de seis anos, o infectologista que também é líder da equipe, Ricardo Diaz, queria saber por que os medicamentos disponíveis na época (e hoje) não curavam totalmente o portador de HIV.

“Nós precisávamos determinar quais são as barreiras que impedem a cura com o tratamento convencional, porque quando o paciente está tomando o coquetel, mesmo que a carga viral seja indetectável, o vírus ainda está lá”, esclarece Diaz.

Então, o time de cientistas logo descobriu que o vírus HIV consegue enganar os antirretrovirais. Ou seja, os vírus percebem o medicamento e se escondem (sem se multiplicar) dele. Evitando, assim, serem completamente destruídos.

“Quando o paciente para de tomar o coquetel e o medicamento não entra mais no organismo, o vírus volta a aparecer e a se multiplicar rapidamente”, explica o infectologista.

