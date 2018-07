João Baptista Herkenhoff: A Bastilha e o Brasil de hoje

14 de julho relembra a Queda da Bastilha, que ocorreu em 14 de julho de 1789.

A Bastilha, uma prisão política, era o símbolo do Absolutismo na França.

Durante o tempo em que permaneci naquele país, cumprindo programa de estudos, tive a oportunidade de assistir aos festejos, que são celebrados com intensa participação popular. Mas não é sobre esta experiência pessoal que desejo falar. Neste artigo, pretendo cuidar do tema sob o ângulo doutrinário.

Terá a Queda da Bastilha alguma ligação com os problemas do Brasil contemporâneo? Ou este é um tema ultrapassado, que só pode ser referido como curiosidade, sem pertinência com a realidade?

Vejamos algumas ideias defendidas pelos líderes e apoiadas pelas multidões que invadiram a Bastilha:

1) Ninguém pode ser molestado por suas opiniões.

2) Ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas por esta prescritas.

3) Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado

No Brasil de 2018 há quem esteja sendo molestado e perseguido por opiniões que incomodam os detentores do poder? Há quem esteja sendo acusado e preso ao arrepio da lei? A inocência está sendo presumida ou inverteu-se o princípio – a culpa é presumida, a inocência deve ser provada?

Em homenagem à inteligência dos leitores, não responderei as indagações formuladas.

Apesar de todos os problemas, celebre-se a liberdade de pensamento, que vigora hoje em nosso país. Temos o direito de criticar o Governo, de afirmar como ilegítimo o poder usurpado pelo Presidente interino da República, de reclamar nas ruas o respeito à Constituição e de proclamar o princípio da presunção de inocência em favor da Presidente afastada do seu cargo. Temos o direito de denunciar como tramoia a tentativa de encontrar respaldo legal para o golpe parlamentar, como muito bem etiquetou Boaventura de Sousa Santos às manobras em curso para afastar Dilma da presidência da República.

Se o Brasil estivesse mergulhado na ditadura não haveria esperança. Mas como vivemos em clima democrático, é possível pressionar e exigir o respeito aos ditames constitucionais. Na Democracia o poder é conquistado pelo voto direto e secreto dos cidadãos, sob o comando da Justiça Eleitoral, que é a mais respeitada instituição do Brasil contemporâneo. Ninguém hoje, mentalmente sadio, contesta eleição e apuração de votos, sob a guarida do Poder Judiciário. Candidato derrotado que faça isto é ridicularizado.

João Baptista Herkenhoff É juiz ce Direito aposentado (ES), palestrante e escritor. E-mail – jbpherkenhoff@gmail.com Homepage – www.palestrantededireito. com.br