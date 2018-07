Dieta Ayurveda: descubra seu dosha e os alimentos para equilibrar o corpo

Dos templos milenares direto para sua cozinha: a alimentação ayurveda traz equilíbrio físico (mais energia, menos quilinhos extras) e mental comprovados

Manuela Biz e Eliane Contreras

Você ouve falar em genoma, DNA, mapeamento humano e fica surpresa com a possibilidade de a medicina moderna silenciar algumas expressões genéticas que herdamos dos nossos pais – a de acumular gordura na cintura, por exemplo. Mas consegue imaginar que essa mesma medicina de ponta comprova os conceitos da ciência indiana milenar, a ayurveda? Pois é isso o que está acontecendo. “Só agora, com a descrição dos genes, temos certeza de quando uma pessoa tem sensibilidade a determinado alimento, não consegue reagir bem ao frio ou ao calor e apresenta predisposição a certas doenças ou a engordar. E os sábios indianos já faziam isso de maneira empírica – a partir das características físicas e do temperamento do paciente”, explica a médica Vânia Assaly, de São Paulo.

Diretora científica da Latin American Lifestyle Medicine Association (Lalma), ela apresentou o assunto no 5° Meeting Brasileiro de Nutrição Estética, no mês de maio, em São Paulo, e mostrou que a relação entre as duas ciências encurtou o trabalho dos pesquisadores atuais: “Em vez de partirmos do zero, estudamos as ervas e especiarias (a cúrcuma é uma delas) já aplicadas pela ayurveda como ‘antídotos’ contra os desequilíbrios do organismo”, complementa Vânia.

Talvez você nem desconfie, mas já coloca em prática algumas das estratégias indianas. Começar o dia com um shot digestivo e apostar na masala (mistura de especiarias) para intensificar o bulletproof do pré-treino vêm da ciência milenar, responsável, por exemplo, pelo corpão da atriz Grazi Massafera pós-gravidez e pela energia extra dela para os exercícios.

