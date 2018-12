Diabetes: as respostas para as 5 dúvidas mais frequentes sobre a doença

Especialistas respondem às perguntas mais frequentes que os internautas têm digitado no campo de buscas do Google.

A diabetes é uma doença grave que pode atingir qualquer pessoa e que exige acompanhamento pela vida inteira.

Estima-se que 422 milhões de pessoas no mundo inteiro sejam diabéticas, um número quatro vezes maior que o registrado 40 anos atrás, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, atualmente mais de 13 milhões vivem com a doença, o que representa 6,9% da população nacional, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes.

A doença ocorre quando o pâncreas não produz insulina suficiente – o hormônio que controla a glicose no sangue e fornece energia ao organismo – ou quando o corpo não consegue mais utilizar de maneira eficaz a insulina que produz.

A glicose não é ruim. É o combustível de todas as células do corpo.

