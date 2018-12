Trocar de emprego várias vezes ao ano é bom ou ruim?

Conhecidos por mudarem de emprego com muita facilidade, a geração millennials alterou a forma de relação com as empresas. Fique por dentro de dicas para equilibrar a carreira profissional sem queimar o filme no mercado

Eles querem tudo com urgência e mudam de emprego com muita facilidade. Essas são algumas características dos millennials, jovens nascidos entre 1980 e 2000, que trouxeram para o mercado de trabalho novos métodos de comportamento. Se anteriormente estar há 10 anos ou mais em uma mesma empresa era visto como comum, em contrapartida, hoje os profissionais se lançam cada vez mais rápido em novos desafios.

Ainda assim, como encontrar equilíbrio profissional durante uma troca de emprego e não “queimar o filme” no mercado?

Entrar na empresa como estagiário e ocupar o cargo de diretor depois de anos de trabalho dedicado é construir um plano de carreira sólida e profissional. Mas, ao contrário disso, ficar em busca de crescimento profissional trocando constantemente de emprego pode gerar efeito contrário.

A contratação ainda é vista como um investimento feito pela empresa, dessa forma, o selecionador pode ficar em dúvida se esse profissional terá ou não estabilidade na empresa.

