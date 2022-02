Anac recebe pedido de certificação de aeronave de pouso vertical

A Anac, a Agência Nacional de Aviação Civil, recebeu o primeiro pedido de certificação de aeronave de pouso e decolagem vertical para operação em cidades. O órgão já validou a solicitação e deu início ao processo para certificar o equipamento da empresa Eve, que pertence à Embraer.

Segundo a Anac, a certificação vai acompanhar o desenvolvimento da aeronave EVE-100, que ainda está em estágio inicial. Essa é uma nave do tipo eVTOL, sigla em inglês para aeronave elétrica de pouso e decolagem vertical. Ela funciona como um helicóptero, sem precisar de uma pista para decolar.

Uma série de etapas e vai avaliar requisitos de segurança, que são baseados em critérios já estabelecidos e alinhados com outras autoridades internacionais. Esse processo deve ajudar também no desenvolvimento do ambiente regulatório

Segundo o superintendente de Aeronavegabilidade da ANAC, Roberto Honorato, o Brasil entra para o grupo de países que desenvolvem aeronaves com essa tecnologia. E essa certificação não mira apenas o mercado nacional.

O EVE-100 será projetado para transportar quatro passageiros e um piloto. A aeronave é totalmente elétrica, com baixo ruído e zero emissões de carbono, de acordo com a empresa desenvolvedora.

Edição: Leila Santos/Edgard Matsuki

EBC

