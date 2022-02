Estrada de ferro histórica sofre furtos e vandalismo em Rondônia

A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré foi inaugurada em 1912, ligando Porto Velho a Guajará-Mirim, para escoar a produção de borracha para a Bolívia. Atualmente, ela está desativada e virou um patrimônio histórico tombado.

No ano em que completa 110 anos da inauguração, a estrada de Ferro, em Rondônia, sofre com furtos e vandalismo. Trilhos históricos fabricados em 1908 foram encontrados em calçadas, usados como barreiras de proteção para carros.

Segundo a Associação de Ferroviários de Rondônia da Estrada de Ferro este não é o primeiro caso de vandalismo na ferrovia. O presidente da entidade, George Telles de Menezes, conta que furtos ocorrem há anos na estrada de ferro e que várias denúncias foram feitas em níveis federal e estadual. Ele cobra mais ação das autoridades na proteção do patrimônio.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional fez o tombamento do Pátio Ferroviário, em Porto Velho, até o quilômetro sete, onde fica o Memorial Rondon. Segundo o superintendente do Iphan em Rondônia, Augusto da Silva, uma equipe do instituto vai averiguar no local se os trilhos são mesmo da Madeira-Mamoré e encaminhar a denúncia para as polícias Civil e Federal. Augusto diz que o pátio, que está passando por reformas, está protegido, mas que trilhos que ficam na floresta são mais difíceis.

Em nota, a prefeitura de Porto Velho afirmou que a Fundação Cultural do município realizou diligências para constatação do furto dos trilhos e que reportou o caso à polícia.

O governo de Rondônia disse, em nota, que a preservação do patrimônio cabe ao Iphan. Também afirmou que mantém policiamento ostensivo na região.

Com produção de Dayana Vítor.

Edição: Jacson Segundo / Alessandra Esteves

EBC

