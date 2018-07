Polícia prende suspeitos de envolvimento na morte da Marielle

Delegacia de Homicídios vai investigar envolvimento de ex-PM e ex-bombeiro apontados por testemunha na morte da vereadora, em março deste ano

A DH (Delegacia de Homicídios) do Rio de Janeiro prendeu, na manhã desta terça-feira (24), dois suspeitos de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco (PSol) e do motorista Anderson Gomes. O crime ocorreu no dia 14 de março.

De acordo com o delegado Willians Batista, que participou da prisão, os dois foram apontados por uma testemunha como integrantes do grupo de milicianos do ex-PM Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando Curicica. Um ex-PM e um ex-bombeiro militar foram presos pela manhã em dois bairros da zona norte do Rio.

Segundo informações da RecordTV Rio, as investigações apontaram que o ex-PM estaria dentro do carro usado no assassinato de Marielle e Anderson. A declaração tem como base o depoimento de uma testemunha, mas o advogado de defesa negou que o cliente estivesse no veículo.

