Fala Amazônia! recebe a jovem cientista Ayra Beatriz nesta terça

E no programa Fala, Amazônia! de hoje, 31 de julho de 2018, vamos entrevistar uma jovem estudante amapaense, Ayra Beatriz, que vem se destacando nacionalmente e internacionalmente por seus projetos como jovem cientista. Também vamos conversar com o Padre Sisto Pime sobre a ação de inconstitucionalidade da Comissão Pastoral da Terra contra a Lei da Grilagem e o aumento dos conflitos agrários no Amapá. Além disso temos o giro de notícias e música bacana! Sintonize na 96,9 FM a partir das 13h, nos acompanhe pelo chicoterra.com ou em live pelo Facebook.

