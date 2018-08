Teme-se que haja “dezenas de mortos” após colapso de viaduto em Gênova

Todos os meios de emergência da cidade do Noroeste de Itália foram mobilizados para o local do acidente.

Uma grande parte da ponte Morandi, um longo viaduto rodoviário da auto-estrada 10 que atravessa um dos vales da cidade italiana de Gênova, colapsou esta terça-feira. Os serviços de emergência italianos afirmam que poderá haver “dezenas de mortos”.

Pelo menos dez veículos estariam no tabuleiro da ponte no momento do colapso, e caíram de uma altura de cerca de 100 metros, diz a agência noticiosa Ansa. Há carros esmagados entre os destroços da ponte, e possivelmente alguns autocarros, diz agência, citando a polícia e os socorristas que primeiro chegaram ao local do acidente

A estrutura passava por cima de vários edifícios, estradas e uma linha ferroviária. De acordo com o diário italiano La Repubblica, os serviços de emergência genoveses mobilizaram todos os seus meios para o local.

