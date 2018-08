Brasil tem 27,6 milhões de trabalhadores mal aproveitados

Resultado ficou estável em relação ao primeiro trimestre de 2018. Salário médio do trabalhador brasileiro foi estimado em R$ 2.198

O Brasil conta com 27,6 milhões de trabalhadores mal aproveitados no mercado de trabalho, de acordo com a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral) divulgada nesta quinta-feira (16) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A subutilização da força de trabalho agrega os desocupados, as pessoas ocupadas com uma jornada de menos de 40 horas semanais, mas que gostariam de trabalhar mais tempo (subocupados por insuficiência de horas) e a força de trabalho potencial.

No segundo trimestre de 2018, a taxa dos trabalhadores mal aproveitados foi de 24,6% (27,6 milhões de pessoas).

