Eleitores de PT e Bolsonaro são os mais convictos, aponta pesquisa FSB

No cenário sem o ex-presidente, o candidato do PSL e Marina Silva (Rede) mantém liderança; Alckmin chega ao terceiro lugar empatado com Ciro e Haddad

Guilherme Venaglia

Nova pesquisa eleitoral do instituto FSB Pesquisa, realizada a pedido do banco BTG Pactual, mostrou que os eleitores da candidatura do PT e do deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) são os mais decididos em relação ao voto que pretendem concretizar no próximo dia 7 de outubro, data do primeiro turno das eleições. Seja o ex-prefeito Fernando Haddad ou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva o candidato petista, 80% dos que declaram voto nos dois dizem que essa posição “é definitiva”. No caso do capitão da reserva, esse índice é de 73%.

Os números são muito superiores aos dos demais adversários com chances de avançar ao segundo turno das eleições e só se assemelham aos que estão decididos a anular, que são 74% no levantamento. Até o momento, menos da metade dos eleitores de Geraldo Alckmin (PSDB; 47%), Marina Silva (Rede; 44%) e Ciro Gomes (PDT; 42%), está convicto da posição que adota neste momento.

