PT é acusado de propaganda irregular na internet

O Partido dos Trabalhadores pode protagonizar o primeiro caso de propaganda eleitoral ilegal via internet neste ano. Conforme reportou o jornal O Globo, o PT se tornou alvo de uma representação por conteúdo promocional irregular na internet baseada em suspeitas de que teria pagado a influenciadores para que publicassem conteúdos elogiosos a políticos da legenda – incluindo nomes como Gleisi Hoffmann, Luiz Marinho e Wellington Dias. A ação foi movida pelo advogado do PSDB no Piauí, Carlos Yuri.

De acordo com o referido site, o caso foi descoberto depois que uma sequência de comentários apologéticos envolvendo o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), começaram a pipocar no Twitter – alguns pedindo votos abertamente para a reeleição de Dias. Os conteúdos teriam sido pagos, o que viola resolução emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no ano passado proibindo propagandas pagas em redes sociais para a campanha de 2018.

De “conteúdo de esquerda” a propaganda política

O caso foi inicialmente denunciado pela usuária do Twitter @pppholanda, que participava de um grupo pago pelas agências BeConnect e LaJoy para “publicar conteúdos de esquerda”. Ao receber orientações pra publicar conteúdos elogiosos relacionados a candidatos do PT, entretanto, @pppholanda resolveu deixar o grupo.

