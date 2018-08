Asteroide NF23, de 160 metros deve passar perto da Terra, amanhã

O objeto deve chegar ao ponto mais próximo da Terra pouco depois das 22h (Horário de Brasília) na terça-feira (28).

RAFAELA POZZEBOM

A Nasa revelou que um asteroide considerado “potencialmente perigoso” deve se aproximar da Terra neste início de semana. O corpo celeste, batizado de 2016 NF23, é maior do que as pirâmides do Egito, e se move a uma velocidade de 32,4 mil quilômetros por hora e mede entre 70 e 160 metros de largura.

O objeto deve chegar ao ponto mais próximo da Terra pouco depois das 22h (Horário de Brasília) na terça-feira (28).

Mesmo com o alerta, a Agência Espacial dos Estados Unidos, diz que a distância que o asteroide irá passar pela Terra é segura, ou seja, 4,9 milhões de quilômetros, o equivalente a 13 vezes a distância entre a Lua e o nosso planeta.

